С. Алонсо: «Баскония» и ЦСКА не были в равных условиях

Главный тренер «Басконии» Сито Алонсо прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 82:84 во втором матче четвертьфинальной серии Евролиги, который состоялся в Москве.

«Я с невероятным уважением отношусь к ЦСКА. Они боролись за победу. Это мой первый год в «Басконии», но, несмотря на это, я знаю, что это за клуб. С уважением отношусь к его истории, болельщикам и количеству выходов в «Финал четырёх». Мы хорошо играли весь сезон и попали в число восьми лучших команд континента. Именно поэтому я считаю, что «Баскония» заслуживает такого же уважения, как и ЦСКА. На деле нам приходилось прикладывать вдвое больше сил, чтобы держаться наравне с соперником. Могу сказать — сегодня «Баскония» и ЦСКА не были в равных условиях. При всём уважении к сопернику и их желанию бороться за победу.

При счёте 31:33 я взял тайм-аут, чтобы дать своим игрокам отдохнуть, но вместо этого мы совершили потерю и ушли на большой перерыв, отставая на 5 очков. Во второй половине мы допускали промахи в защите, особенно против Теодосича. У нас были возможности выиграть этот матч, уверен, мы заслуживали как минимум овертайма. Но у нас впереди две домашних игры, которые мы обязаны выигрывать. В том числе с помощью наших болельщиков. И если нам это удастся, мы ещё вернёмся в Москву», — передаёт слова Алонсо корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.