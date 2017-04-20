Хайнс: именно так, как в матче с «Басконией», и бывает в плей-офф

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал победу над «Басконией» со счётом 84:82 во втором матче четвертьфинальной серии Евролиги, которую «армейцам» принесли его два штрафных броска за секунду до сирены.

«У нас было большое преимущество, я не помню точно сколько. Но мы позволили им сделать несколько больших бросков, потому что они оказывали на нас давление, и это позволило «Басконии» вернуться в игру. Но на заключительном этапе игры нам удалось разыграть несколько комбинаций. Аарон сделал бросок из-под кольца, мы пару раз остановили соперников и довели матч до конца. Но именно так и бывает в плей-офф», — приводит слова Хайнса официальный сайт Евролиги.