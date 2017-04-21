Огастин: ЦСКА позволил «Басконии» вернуться в игру, а этого делать нельзя

Тяжёлый форвард ЦСКА Джеймс Огастин прокомментировал трудную победу над «Басконией» со счётом 84:82 во втором матче четвертьфинальной серии Евролиги, который состоялся в Москве.

«Это была трудная игра. «Баскония» очень здорово играла в концовке. Они прессинговали нас и заставляли терять мяч и мазать броски. Мы очень старались, как и сказал тренер, на протяжении двух с половиной четвертей, но затем позволили им вернуться в игру, а этого делать нельзя. Мы очень довольны победой. Каждый раз, когда ты побеждаешь в плей-офф, это отлично. Нам нужно добыть ещё одну, и мы хотим постараться сделать это как можно раньше», — приводит слова Огастина официальный сайт Евролиги.