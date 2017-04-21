Ирвинг: Джеймс не устаёт удивлять меня, но сможет ли он удивить СМИ?

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг выразил восторг действиями форварда Леброна Джеймса в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Индиана Пэйсерс».

«Джеймс не устает удивлять меня. Вопрос только в том, сможет ли он хоть как-то удивить СМИ? Каждый раз, когда он совершает что-то выдающееся, его всё равно продолжают сравнивать с кем-то другим. Но то, что он сделал в поединке с «Индианой», просто невероятно. Мы сумели отыграть отставание «-25» и одержать историческую победу. А Леброн вёл нас за собой, оформив трипл-дабл с 40 очками», – цитирует Ирвинга ESPN.

Встреча закончилась выездной победой «Кливленда» со счётом 119:114, после которой он ведёт в серии 3-0.