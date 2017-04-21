Драматичная развязка матча между «Индианой» и «Кливлендом»

НБА представила ролик, посвящённый драматичной развязке третьего матча серии первого раунда плей-офф между «Индиана Пэйсерс» и «Кливленд Кавальерс». На последнюю четверть «Кливленд» вышел с отставанием «-7», однако уже к середине периода сравнял счёт. После этого в поединке несколько раз поочерёдно выходила вперёд то одна, то другая команда.

Встреча закончилась выездной победой «Кавальерс» со счётом 119:114, после которой они ведут в серии 3-0.

Видео доступно на официальном канале лиги на сервисе Youtube.