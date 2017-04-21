Джефф Тиг: «Индиана» не позволит обыграть себя всухую

Разыгрывающий «Индиана Пэйсерс» Джефф Тиг считает, что даже после третьего подряд поражения в трёх матчах серии первого раунда плей-офф с «Кливленд Кавальерс» у команды остаётся мотивация бороться за победу в следующем поединке.

«Индиана» должна проявить гордость и играть ради неё. Все наши игроки обладают бойцовским характером и верят друг в друга. Мы не позволим обыграть себя всухую», – цитирует Тига Indy Star.

Встреча закончилась домашним поражением «Индианы» со счётом 114:119, после которого она уступает в серии 0-3.