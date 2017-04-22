«Клипперс» обыграли «Юту» в 3-м матче серии, Пол набрал 34 очка, Хэйворд — 40

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал непростую победу над «Ютой Джаз» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча состоялась на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 111:106 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал Крис Пол, на счету которого 34 очка и 10 передач. Ещё один дабл-дабл оформил Деандре Джордан — 17 очков, 13 подборов. За «Юту» 40 очков набрал Гордон Хэйворд, 26 — у Джорджа Хилла.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Клипперс». Четвёртый матч противостояния пройдёт в Солт-Лейк-Сити 24 апреля.