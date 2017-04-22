Гриффин получил травму большого пальца ноги

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Ютой Джаз» (111:106) травмировал большой палец правой ноги, сообщает ESPN.

Гриффин покинул площадку во второй четверти и больше участия в игре не принимал. За 18 минут Блэйк успел набрать 11 очков, собрать 6 подборов, отдать 2 результативные передачи и совершить 1 перехват.

Рентген не выявил у 28-летнего форварда перелома. В ближайшее время Гриффин пройдёт детальное обследование. Его участие в четвёртом матче серии, который состоится 24 апреля, на данный момент находится под вопросом.