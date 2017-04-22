Снайдер: против Пола очень трудно обороняться

Главный тренер «Юты Джаз» Куин Снайдер после поражение в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (106:111) рассказал, как его подопечные играли в защите против лидера калифорнийского клуба Криса Пола.

«Против него очень трудно обороняться. Мы пытались закрыть его разными игроками. Наверно, это лучшее, что можно сделать. Если обороняться против него одним способом, он поймёт, как нужно действовать. Вы могли видеть это в третей четверти», – приводит слова Снайдера ESPN.

Пол провёл на площадке 36 минут, собрав коллекцию из 34 очков, 10 результативных передач, семи подборов и двух перехватов.