Прохоров: причина слабого результата «Бруклина» – травма Лина

Владелец «Бруклин Нетс» Михаил Прохоров рассказал о причинах провального для его команды сезона-2016/17.

«Бруклин» находится в реструктуризации, основная причина слабого результата – это травма Джереми Лина, пропустившего более половины сезона. Как только он вернулся, мы выиграли примерно 50 % из последних 20-25 игр. Наши молодые ребята сильно выросли за этот сезон, так что нет худа без добра. Несколько первогодок прибавили просто на два порядка, они могли бы только года через три начать играть, а тут их бросили в кислоту, и они справились», – цитирует Прохорова «Р-Спорт».

Напомним, что в минувшем регулярном чемпионате «Нетс» выиграл 20 матчей. Команда закончила сезон на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.