Уэстбрук повторил достижение Оскара Робертсона в плей-офф

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук стал первым с 1963 года игроком, кому удалось оформить в плей-офф два трипл-дабла подряд с показателями 30 и более набранных очков.

В последний раз эта планка покорялась Оскару Робертсону. В регулярном чемпионате текущего сезона НБА Уэструк побил достижение того же Робертсона по количеству трипл-даблов за сезон.

Отметим, что в трёх поединках плей-офф этого сезона Уэстбрук набирает в среднем за матч по 35 очков, собирает по 11,3 подбора и раздаёт по 10,3 передачи.