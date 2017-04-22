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Уэстбрук повторил достижение Оскара Робертсона в плей-офф

22 апреля 2017, суббота. 21:07. Баскетбол

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук стал первым с 1963 года игроком, кому удалось оформить в плей-офф два трипл-дабла подряд с показателями 30 и более набранных очков.

В последний раз эта планка покорялась Оскару Робертсону. В регулярном чемпионате текущего сезона НБА Уэструк побил достижение того же Робертсона по количеству трипл-даблов за сезон.

Отметим, что в трёх поединках плей-офф этого сезона Уэстбрук набирает в среднем за матч по 35 очков, собирает по 11,3 подбора и раздаёт по 10,3 передачи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Оклахома-Сити Тандер Расселл Уэстбрук
Новости. Баскетбол
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