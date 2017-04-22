Гобер не поможет «Юте» в четвёртой игре против «Клипперс»

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в первом матче серии плей-офф против «Лос-Анджелес Клипперс».

Как сообщает Rotoworld, француз будет вынужден пропустить и четвёртый матч серии своей команды против калифорнийского клуба. Гобер проходит реабилитацию после ушиба колена, точные сроки восстановления центрового не сообщаются.

В регулярном чемпионате Руди Гобер принял участие в 80 матчах «Юты», набирая в них в среднем по 14 очков, совершая по 12,7 подбора и 2,6 блок-шота.