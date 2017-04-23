Лю: глупо думать, что я спрашиваю разрешения на замены у игроков

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю остался очень недоволен тем, что в некоторых СМИ расценили его беседу с Кайри Ирвингом и Кевином Лавом в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Индиана Пэйсерс» как попытку спросить их разрешения на замены.

«Это самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал. Не понимаю, как взрослый человек вообще может спрашивать у кого-то разрешения. Пресса просто пытается найти сенсацию на ровном месте. Я беседовал с Ирвингом и Лавом, чтобы быть уверенным, что они готовы выйти на площадку при необходимости. Но глупо думать, что я спрашивал у них разрешения. В «Кливленде» все уважают меня и мои решения», – цитирует Лю ESPN.