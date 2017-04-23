УГМК обыграл «Динамо» (Курск) в первом матче финала ЧР среди женщин

Екатеринбургский УГМК на выезде обыграл курское «Динамо» со счётом 67:56 в первом матче финальной серии чемпионата России среди женщин. Ключевой в этом матче стала третья четверть, которую баскетболистки УГМК выиграли с разницей в 15 очков.

Самым результативным игроком матча стала Бритни Грайнер из УГМК, которая набрала 21 очко. «Динамо» 18 очков принесла Эпифания Принц.

Женщины. Премьер-лига. Финал. Первый матч

«Динамо» — УГМК — 56:67 (19:20, 13:14, 24:9, 11:13)

«Динамо»: Принц (18), Маккотри (11), Левченко (8), Огвумике (7), Кириллова (5), Видмер (3), Круз (2), Вадеева (2).

УГМК: Грайнер (21), Таурази (18), Барич (12), Мессеман (9), Виеру (4), Белякова (3).