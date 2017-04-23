33 очка Джеймса помогли «Кливленду» обыграть «Индиану» и выиграть серию 4-0

«Кливленд Кавальерс» на выезде обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 106:102 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф. После равной первой четверти «Кливленд» захватил преимущество и к заключительному отрезку довёл его до двузначного. Однако в четвёртой четверти «Индиане» удалось за счёт рывка 9:0 выйти вперёд. Но за последние полторы минуты «Пэйсерс» не набрали ни одного очка, и «Кливленд» вырвал победу.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, который набрал 33 очка. Лэнс Стивенсон принёс «Индиане» 22 балла.

Таким образом, «Кливленд» выиграл серию со счётом 4-0 и прошёл в следующую стадию.