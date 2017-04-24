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Леброн Джеймс эффектно заблокировал бросок Таддеуса Янга

24 апреля 2017, понедельник. 10:43. Баскетбол

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Индиана Пэйсерс» эффектно заблокировал бросок форварда Таддеуса Янга после быстрого отрыва.

Джеймс провёл на площадке 45 минут, собрав коллекцию из 33 очков, 10 подборов, 4 результативных передач, 4 перехватов и 2 блок-шотов.

Встреча завершилась победой «Кливленда» со счётом 106:102. В следующем раунде команда Тайрона Лю встретится с победителем серии «Торонто Рэпторс» – «Милуоки Бакс».

Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе Youtube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс Таддеус Янг
Новости. Баскетбол
24 апреля 2017, понедельник
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