Беверли: если НБА не защищает своих игроков, я буду зщищать себя сам

Защитник «Хьюстон Рокетс» Патрик Беверли прокомментировал штраф в $ 25 тыс., наложенный на него НБА за конфликт с одним из болельщиков «Оклахома-Сити Тандер» во время третьего матча серии первого раунда плей-офф.

Напомним, в одном из эпизодов той встречи Беверли после прохода под кольцо упал на паркет, задев ногу зрителя, которым оказался сын миноритарного акционера «Оклахома-Сити» Стюарт Скарамуччи. Затем игрок пожаловался на Скарамуччи арбитру поединка. После окончания встречи Беверли подошёл к болельщику и вступил с ним в словесную перепалку.

«Я принимаю штраф в $ 25 тыс. Ничего страшного. В то же время, если подобное повторится и НБА не будет защищать своих игроков, я чувствую необходимость как человек, у которого есть два сына и дочь и который имеет высокое самоуважение, будучи воспитанным лишь матерью, защищать себя, если никто этого не будет делать», — цитирует Беверли официальный сайт НБА.