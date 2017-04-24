Курское «Динамо» обыграло УГМК и сравняло счёт в финале ЧР среди женщин

Курское «Динамо» на своей площадке обыграло екатеринбургский УГМК со счётом 64:54 во втором матче финальной серии чемпионата России среди женщин.

В первом матче победа осталась за УГМК (67:56), и теперь счёт в серии равный — 1-1.

В серии за третье место оренбургская «Надежда» нанесла поражение «Динамо» из Москвы со счётом 99:51 и ведёт в серии — 2-0.

Женщины. Премьер-лига. Финал. Второй матч

«Динамо» (Курск) — УГМК (Екатеринбург) — 64:54 (16:22, 26:8, 14:11, 8:13)

«Динамо»: Вадеева (15), Кириллова (12), Огвумике (10), Сиак (8), Маккотри (8), Круз (4), Логунова (3), Принц (2), Видмер (2)

УГМК: Мессеман (14), Грайнер (13), Виеру (7), Черепанова (7), Таурази (5), Белякова (4), Барич (2), Петракова (2).