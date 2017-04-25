Дрэймонд Грин: «Голден Стэйт» может справиться с любыми трудностями

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал победу в серии с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-0).

«В серии с «Портлендом» мы многому научились. Мы поняли, что можем справиться с любыми трудностями. Отсутствие Стива Керра и Кевина Дюранта не остановило нас. Мы придерживаемся выбранного курса и продолжаем демонстрировать отличный баскетбол.

Керр поговорил с нами в раздевалке после матча. Мы надеемся, что он вернётся. Но главное, чтобы он поправился. Здоровье намного важнее, чем баскетбол.

Не имеет значения, кто будет нашим следующим соперником. «Юта» и «Клипперс» являются отличными командами, так что серия с ними в любом случае будет трудная», – приводит слова Грина ESPN.