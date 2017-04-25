Айверсон: Уэстбрук — MVP, Хардену и Джеймсу этот приз можно давать каждый год

Бывшая звезда НБА Аллен Айверсон назвал разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Рассела Уэстбрука самым ценным игроком сезона-2016/17.

«Уэстбрук — MVP. Он движется к тому, чего мы не ожидали увидеть снова.

Кавай Леонард — лучший игрок лиги на двух концах площадки. Он играет правильно, но, когда ты в команде Поповича, ты в любом случае будешь играть правильно. Кавай делает всё, чтобы помочь своей команде победить.

В любой другой сезон я бы думал о Джеймсе Хардене или Леброне Джеймсе, им можно отдавать приз каждый год. Но в этом году приз надо без сомнений отдать Уэстбруку. Многие парни провели сезон на уровне MVP, но у Расселла этот сезон — особенный", — приводит слова Айверсона Bleacher Report.