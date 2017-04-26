Хиггинс: каждая игра с «Басконией» висела на волоске

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал победу над «Басконией» (90:88), которая вывела «армейцев» в «Финал четырёх».

«Ощущения прекрасные. Это одна из наших целей, одна из ступеней в этом сезоне, и здорово её достигнуть. Наша работа не закончена, но мы достигли одной из больших целей. Было невероятно тяжело. Они не сдавались до самого конца, и в каждой игре всё висело на волоске. Мы знали, что с ними у нас будет бой, но мы собрались и вырвали победу», — приводит слова Хиггинса официальный сайт Евролиги.