Панов: Шталбергс хорошо поработал с молодёжью «Нижнего Новгорода»

Председатель правления «Нижнего Новгорода» Сергей Панов прокомментировал уход Артурса Шталбергса с поста главного тренера команды и отказался подтверждать слухи, что наставником нижегородцев вновь станет Зоран Лукич.

«У Шталбергса закончился контракт. В спорте всё определяет результат, поэтому, несмотря на большую симпатию к Артурсу, мы решили его не продлевать. Он получил бесценный опыт в качестве тренера команды Единой лиги ВТБ и проделал продуктивную работу с нашими молодыми игроками. Артурс — перспективный тренер, у которого ещё всё впереди. Мы желаем ему удачи в дальнейшем. Лукич? Наберитесь терпения, скоро мы объявим имя нового главного тренера», — цитируют Панова «Известия».