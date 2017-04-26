«Оклахома» проиграла 5-й матч и серию «Хьюстону», Уэстбрук набрал 47 очков

«Хьюстон Рокетс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в пятом матче первого раунда плей-офф Западной конференции НБА. Встреча состоялась в «Тойота-центре» в Хьюстоне и завершилась со счётом 105:99 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Рокетс» стал Джеймс Харден, набравший 34 очка. Ещё 22 очка в активе Лу Уильямса. За «Тандер» 47 очков и 11 подборов набрал Расселл Уэстбрук.

Таким образом, «Хьюстон» выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в полуфинал конференции, где сыграет с победителем противостояния «Сан-Антонио Спёрс» — «Мемфис Гриззлиз».