Физдэйл: игра «Мемфиса» в обороне дома и в гостях – это день и ночь

Главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Дэвид Физдэйл после пятого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Сан-Антонио Спёрс» отметил разницу в эффективности действий команды в защите в домашних и выездных поединках.

«Несомненно, на своей площадке «Мемфис» играет в обороне намного надёжнее. Это день и ночь по сравнению с гостевыми встречами. Например, в пятом матче мы допускали очень глупые ошибки. «Сан-Антонио» набрал много очков через дыры в нашей защите», – цитирует Физдэйла ESPN.

Поединок закончился поражением «Гриззлиз» со счётом 103:116, после которого они уступают в серии 2-3.