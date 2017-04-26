Колесников: причина невызова в сборную России мне неизвестна

Защитник «Автодора» Евгений Колесников признался, что рассчитывал получить приглашение в сборную России после удачного сезона в саратовском клубе.

«Признаюсь, рассчитывал получить вызов. Однако включение в состав национальной команды не зависит от меня. Причина непопадания в расширенный список сборной мне неизвестна», — цитирует Колесникова официальный сайт «Автодора».

Также российский баскетболист, пропустивший последние матчи сезона по состоянию здоровья, рассказал о своём самочувствии: «На данный момент продолжаю курс лечения. У меня был отит, практически не слышал одним ухом в течение двух недель. Пока ещё не выздоровел. Надеюсь, в ближайшие дни окончательно восстановлюсь».