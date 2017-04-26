21 очко Кэрролла помогло «Реалу» обыграть «Дарушшафаку» и повести в серии 2-1

Мадридский «Реал» на выезде переиграл турецкую «Дарушшафаку» со счётом 88:81 в третьем матче серии 1/4 финала Евролиги. Мадридцы были сильнее в первой половине встречи и на большой перерыв ушли с двузначным отрывом. В заключительной четверти «Дарушшафаке» удалось приблизиться к гостям, но большего «Реал» не позволил.

Результативнее всех в этом матче сыграл защитник «Реала» Джейси Кэрролл, который набрал 21 очко. «Дарушшафаке» 20 очков принёс центровой Анте Жижич.

После этой победы «Реал» ведёт в серии со счётом 2-1.