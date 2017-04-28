Рондо не сыграет в шестом матче серии с «Бостоном»

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Рэджон Рондо не примет участия в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Бостон Селтикс», сообщает ESPN. Он продолжает восстанавливаться после перелома большого пальца правой бросковой руки и разрыва связки запястья. При этом гипс игроку уже сняли. Изначально предполагалось, что он пропустит из-за повреждений 7-10 дней.

Рондо получил травму во втором поединке серии. На тот момент «Чикаго» вёл 2-0, но после этого проиграл три встречи подряд, в том числе две на своей площадке.