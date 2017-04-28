Айзея Томас поедет на похороны сестры после шестого матча серии с «Чикаго»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас поедет на похороны сестры сразу после шестого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Чикаго Буллз», сообщает ESPN. «Бостон» ведёт в серии со счётом 3-2 и в случае победы выйдет в полуфинал Восточной конференции. Главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс ранее заявил, что разрешит игрокам команды поддержать Томаса на похоронах, если это будет возможно. Также на траурной церемонии будут присутствовать представители организации.

Чина Томас погибла 15 апреля в результате ДТП.