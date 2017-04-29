Пол: «Клипперс» нужна поддержка болельщиков в седьмой игре

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол после победы в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Ютой Джаз» (98:93) отметил, что поддержка родных трибун будет играть важную роль в решающем поединке.

«Нам нужна поддержка болельщиков. Здесь на арене «Джаз» достаточно шумно, но мы надеемся, что за нас будут болеть лучше в седьмой игре», – приводит слова Пола ESPN.

Крис провёл на площадке 38 минут, собрав коллекцию из 29 очков, восьми результативных передач, трёх подборов и двух перехватов.

Решающий седьмой матч серии состоится на домашнем паркете «Клипперс» в «Стэйплс-центре» 30 апреля.