Брэдли: я выиграл дуэль у Джимми Батлера

Защитник «Бостон Селтикс» Эйвери Брэдли после четвёртой победы в серии первого раунда с «Чикаго Буллз» (105:83) рассказал о противостоянии с форвардом Джимми Батлером.

«Слова Батлера сильно задели меня. Несколько игроков поведали мне, что после пятого матча Джимми сказал: «Мы не можем позволять игрокам вроде Брэдли набирать по 20 очков». Я обычно ничего не говорю. Просто выхожу на площадку и играю. Считаю, что все должны уважать баскетбол и игроков, которые готовы бороться каждый вечер.

Мне кажется, я выиграл сегодняшнюю дуэль. В каждом поединке я стараюсь показать свою лучшую игру. Я думаю, он должен уважать это. Но, как я уже сказал, мне удалось победить в двух дуэлях кряду», – приводит слова Брэдли ESPN.

Напомним, что в пятом поединке Эйвери набрал 24 очка, а шестой матч завершил с 23 очками.