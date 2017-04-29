Блок Данстона и данк Османа — в топ-5 тура в Евролиге

Евролига представила ролик, посвящённый лучшим моментам четвёртых матчей плей-офф. В их число вошли трёхочковая попытка Андерсона в матче с «Реалом», красивая передача Спанулиса на Бирха, алей-уп в исполнении Эртеля и Ханикатта.

Первое место занял эпизод с участием баскетболистов «Анадолу Эфес» Брайанта Данстона и Османа Джеди: первый, поставив эффектный блок-шот сопернику, отдал передачу на второго, который завершил свою атаку эффектным данком.

Видео доступно на официальном канале лиги в YouTube.