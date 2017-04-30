Фуркан Коркмаз — лучший молодой игрок Лиги чемпионов

19-летний защитник «Банвита» Фуркан Коркмаз признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов, об этом сообщает официальный сайт FIBA.

В турнире турецкий баскетболист провёл 9 игр, набирая в них в среднем по 11,1 очка, собирая по 4,3 подбора и раздавая по 2,1 передачи. Усилия Коркмаза помогли его команде добраться до финала Лиги чемпионов.

Отметим, что защитник был выбран на драфте-2016 «Филадельфией Сиксерс» под 26-м номером. Президент пенсильванского клуба Брайан Коланджело специально прибыл на «Финал четырёх» Лиги чемпионов, чтобы просмотреть игрока в деле и определиться с его дальнейшим будущим.