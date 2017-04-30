Ильясова может пропустить Евробаскет

Форвард «Атланта Хоукс» Эрсан Ильясова может пропустить предстоящий чемпионат Европы по баскетболу. об этом на своей странице в «Твиттер» сообщил инсайдер Кей Эл Чунар. По его словам турок не уверен в том, что поможет своей национальной сборной на турнире, причиной тому может стать неопределённость с клубной карьерой.

Отметим, что Турция будет одним из хозяев Евробаскета. На групповом этапе сборной предстоит побороться за выход в плей-офф с командами России, Сербии, Великобритании, Латвии и Бельгии. Турнир пройдёт с 31 августа по 17 сентября.