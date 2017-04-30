Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ильясова может пропустить Евробаскет

30 апреля 2017, воскресенье. 00:15. Баскетбол

Форвард «Атланта Хоукс» Эрсан Ильясова может пропустить предстоящий чемпионат Европы по баскетболу. об этом на своей странице в «Твиттер» сообщил инсайдер Кей Эл Чунар. По его словам турок не уверен в том, что поможет своей национальной сборной на турнире, причиной тому может стать неопределённость с клубной карьерой.

Отметим, что Турция будет одним из хозяев Евробаскета. На групповом этапе сборной предстоит побороться за выход в плей-офф с командами России, Сербии, Великобритании, Латвии и Бельгии. Турнир пройдёт с 31 августа по 17 сентября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Турции — Баскетбол Эрсан Ильясова
Новости. Баскетбол
30 апреля 2017, воскресенье
00:15 Ильясова может пропустить Евробаскет
00:01 Фуркан Коркмаз — лучший молодой игрок Лиги чемпионов
29 апреля 2017, суббота
23:40 Батлер надеется, что Рондо останется в «Чикаго»
22:56 Кириленко: я проспорил сёрф Энтони Киддису из Red Hot Chili Peppers
22:33 Миллсэп намерен отказаться от продления контракта с «Атлантой»
21:33 Уэйд: точно не жалею о решении перейти в «Чикаго»
20:05 НБА представил видеоролик с лучшими моментами сезона
19:19 Крис Пол: сказал Пирсу, что он не завершит карьеру в Юте
18:16 Блок Данстона и данк Османа — в топ-5 тура в Евролиге
16:58 Защитник «Реала» Дончич признан MVP четвёртых матчей четвертьфинала Евролиги
15:38 Маркус Моррис — Миллсэпу: теперь плачь у себя дома
15:23 Вяльцев проведёт традиционную встречу с болельщиками 2 мая
15:00 Астахов принял участие в акции «Лес Победы»
14:40 Миллсэп: «Атланте» нужен опыт, чтобы сделать следующий шаг
14:10 Хойберг: понимаю разочарование болельщиков «Чикаго»
13:46 Хэйворд: не думаю, что игроки «Юты» нервничали в шестом матче
13:20 Макхэйл входит в число кандидатов на пост президента «Орландо»
13:00 Уолл эффектно заблокировал бросок Шрёдера
12:51 Гобер повредил голеностоп
12:24 Снайдер: «Юта» не сыграла должным образом в нападении
12:08 Адетокунбо: надеюсь, в следующем году «Милуоки» пройдёт дальше в плей-офф
11:33 Брэдли: я выиграл дуэль у Джимми Батлера
11:31 Пол: «Клипперс» нужна поддержка болельщиков в седьмой игре
11:03 Деандре Джордан: мне не хватило трёх потерь до трипл-дабла
10:40 Сокрушительные данки Джеральда Грина и Джона Уолла – в топ-5 дня в НБА
10:26 Батлер хочет остаться в «Чикаго» и надеется, что клуб сохранит Рондо
10:14 «Орландо» предложит Дэвиду Гриффину пост президента по баскетбольным операциям
09:38 Уэйд: не беспокоюсь о своём будущем
08:50 29 очков Пола помогли «Клипперс» сравнять счёт в серии с «Ютой»
05:37 «Бостон» выбил «Чикаго», выиграв серию со счёта 0-2, и сыграет с «Вашингтоном»
05:16 «Вашингтон» выиграл серию у «Атланты» и вышел в полуфинал Восточной конференции
01:52 Л. Джеймс: предпочитаю, чтобы на трибунах болели против меня
00:45 Блатт: «Дарушшафака» проиграла серию лучшей команде
28 апреля 2017, пятница
23:56 «Тенерифе Иберостар» победил «Венецию» и стал вторым финалистом Лиги чемпионов
23:14 «Олимпиакос» добыл выездную победу над «Анадолу Эфес» и сравнял счёт в серии
23:06 «Реал» обыграл «Дарушшафаку» в четвёртом матче и вышел в «Финал четырёх»
22:22 Винс Картер: хочу продолжить играть в «Мемфисе»
21:50 «Банвит» обыграл «Монако» и вышел в финал Лиги чемпионов
21:10 Ларри Бёрд покинет пост президента «Индианы»
19:59 Защитник «Денвера» Джамал Маррей перенёс операцию
18:56 Форвард ЦСКА-2 Востриков — MVP регулярного чемпионата Молодёжной лиги ВТБ
18:49 УГМК обыграл «Динамо» и сравнял счёт в финальной серии ЧР среди женщин
17:17 Попович: Кавай Леонард — лучший игрок лиги
17:09 Моргунов: думаю, в четвертьфинале лиги ВТБ «Зенит» обыграет ВЭФ в трёх матчах
16:02 Носов: «Астана» не выиграет у ЦСКА ни одного матча, даже дома
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое событие регулярного чемпионата НБА стало самым ярким?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+