Айзея Томас сыграет в первом матче серии с «Вашингтоном»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас вернулся в расположение клуба после похорон сестры и сможет сыграть в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Вашингтон Уизардс».

«Он вернулся. Он готов играть», — рассказал главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс корреспонденту MassLive Джею Кингу.

Серия «Селтикс» и «Уизардс» стартует 30 апреля. Томас уехал на похороны сестры по окончании серии первого раунда с «Чикаго Буллз», которую «Бостон» выиграл со счётом 4-2. Ранее Стивенс говорил, что Томас может не вернуться к первому матчу с «Вашингтоном».