«Тенерифе» обыграл «Банвит» и выиграл Лигу чемпионов ФИБА

Испанский «Тенерифе» обыграл турецкий «Банвит» со счётом 63:59 в финале Лиги чемпионов ФИБА. На протяжении большей части встречи «Тенерифе» имел небольшое преимущество в счёте. В заключительном отрезке «Банвиту» удалось подобраться на расстояние в одно очко, но сравнять счёт или выйти вперёд так и не получилось.

Результативнее всех в этом матче сыграл форвард «Тенерифе» Мариуш Григонис, который набрал 18 очков. Защитник Джордан Теодор принёс 17 очков «Банвиту».

В матче за третье место французский «Монако» переиграл «Умана Рейер» со счётом 91:77.