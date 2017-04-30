Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Айзея Томас лишился зуба в поединке против «Вашингтона»

30 апреля 2017, воскресенье. 23:57. Баскетбол

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас получил неприятную травму на старте первого поединка полуфинальной серии плей-офф против «Вашингтон Уизардс».

В попытке перехватить передачу на Отто Портера Томас налетел на локоть соперника и лишился зуба. Впрочем, это не помешало баскетболисту продолжить игру и стать самым результативным игроком встречи.

33 очка, набранные им в поединке против «Вашингтона», стали залогом успешного начала полуфинальной серии. Матч завершился со счётом 123:111 в пользу «Бостона».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Вашингтон Уизардс Айзея Томас - игрок
Новости. Баскетбол
30 апреля 2017, воскресенье
23:57 Айзея Томас лишился зуба в поединке против «Вашингтона»
23:07 «Тенерифе» обыграл «Банвит» и выиграл Лигу чемпионов ФИБА
22:34 33 очка Томаса помогли «Бостону» обыграть «Вашингтон» и повести в серии 1-0
21:52 Джей Ар Смит: Дерозан — лучший в лиге по броскам со средней дистанции
20:32 Бартон не станет продлевать контракт с «Денвером»
19:25 Айзея Томас сыграет в первом матче серии с «Вашингтоном»
18:20 Картер: у Парсонса проблема в голове, а не в теле
17:28 Уорлд Пис: у меня ещё два года, и мне есть что дать команде
15:44 В. Карасёв: у ВЭФа явно выделяется Блумс
15:30 Ципсер может пропустить Евробаскет-2017
14:27 Уэйд: могу позволить себе роскошь не гнаться за чемпионским титулом
14:19 Защитник «Пармы» Ухов – лучший молодой игрок сезона в Лиге ВТБ
13:37 Портис два месяца играл с ожогом третьей степени ступни и скрывал это
13:21 Лонзо Бол откажется от участие в просмотре перед драфтом
13:05 Б. Стивенс: для А. Томаса похороны сестры важнее первого матча с «Вашингтоном»
11:49 Кейси: с Ибакой и Такером «Торонто» лучше готов к серии с «Кливлендом»
11:40 Руди Гобер: хорошо, если судьи позволят мне делать то же, что и Деандре Джордану
11:39 Брэдли: соперничество «Бостона» и «Вашингтона» может стать принципиальным
11:12 Ховард: хочу играть важную роль, но не могу это делать, сидя на скамейке
10:48 Краудер: в серии «Бостона» и «Вашингтона» возможны конфликты и стычки
09:57 В «Голден Стэйт» надеются, что М. Барнс и Ш. Ливингстон сыграют во втором раунде
09:40 Разыгрывающий «Банвита» Теодор признан MVP сезона в Лиге чемпионов
09:38 Лав: с Ибакой «Торонто» стал выглядеть совершенно по-другому
00:15 Ильясова может пропустить Евробаскет
00:01 Фуркан Коркмаз — лучший молодой игрок Лиги чемпионов
29 апреля 2017, суббота
23:40 Батлер надеется, что Рондо останется в «Чикаго»
22:56 Кириленко: я проспорил сёрф Энтони Киддису из Red Hot Chili Peppers
22:33 Миллсэп намерен отказаться от продления контракта с «Атлантой»
21:33 Уэйд: точно не жалею о решении перейти в «Чикаго»
20:05 НБА представил видеоролик с лучшими моментами сезона
19:19 Крис Пол: сказал Пирсу, что он не завершит карьеру в Юте
18:16 Блок Данстона и данк Османа — в топ-5 тура в Евролиге
16:58 Защитник «Реала» Дончич признан MVP четвёртых матчей четвертьфинала Евролиги
15:38 Маркус Моррис — Миллсэпу: теперь плачь у себя дома
15:23 Вяльцев проведёт традиционную встречу с болельщиками 2 мая
15:00 Астахов принял участие в акции «Лес Победы»
14:40 Миллсэп: «Атланте» нужен опыт, чтобы сделать следующий шаг
14:10 Хойберг: понимаю разочарование болельщиков «Чикаго»
13:46 Хэйворд: не думаю, что игроки «Юты» нервничали в шестом матче
13:20 Макхэйл входит в число кандидатов на пост президента «Орландо»
13:00 Уолл эффектно заблокировал бросок Шрёдера
12:51 Гобер повредил голеностоп
12:24 Снайдер: «Юта» не сыграла должным образом в нападении
12:08 Адетокунбо: надеюсь, в следующем году «Милуоки» пройдёт дальше в плей-офф
11:33 Брэдли: я выиграл дуэль у Джимми Батлера
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое событие регулярного чемпионата НБА стало самым ярким?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+