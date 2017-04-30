Айзея Томас лишился зуба в поединке против «Вашингтона»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас получил неприятную травму на старте первого поединка полуфинальной серии плей-офф против «Вашингтон Уизардс».

В попытке перехватить передачу на Отто Портера Томас налетел на локоть соперника и лишился зуба. Впрочем, это не помешало баскетболисту продолжить игру и стать самым результативным игроком встречи.

33 очка, набранные им в поединке против «Вашингтона», стали залогом успешного начала полуфинальной серии. Матч завершился со счётом 123:111 в пользу «Бостона».