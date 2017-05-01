Айзея Томас: всегда подшучивал над одноклубниками, которые лишались зубов

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас рассказал, что хочет поскорее заменить зуб, которого он лишился в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Вашингтон Уизардс» (123:111).

«Мне надоедает говорить из-за этого. Мой язык постоянно пытается пролезть между зубов. У меня никогда не было проблем с этим. Я всегда подшучивал над одноклубниками, которые лишались зубов, а теперь я стал одним из них. Надеюсь, я устраню эту проблему как можно скорее», – приводит слова Томаса ESPN.

Айзея провёл на паркете 38 минут, собрав коллекцию из 33 очков, 9 результативных передач, 1 подбора и 1 блок-шота.