Скола: не вижу для себя ещё одного сезона в НБА

Аргентинский форвард Луис Скола не видит себя в НБА в следующем сезоне. Опытный игрок провёл в общей сложности 10 сезонов в НБА со средними показателями за игру в 12 очков и 67 подборов.

«Я не вижу для себя ещё одного сезона в НБА. Я просто хочу продолжать играть, но, честно говоря, считаю, что мне будет сложно подписать контракт с клубом НБА», — рассказал Скола в интервью испанскому изданию Marca.

В регулярном сезоне-2016/17 Скола выступал за «Бруклин Нетс», за который отыграл в 36 матчах, набирая в среднем за игру 5,1 очка, 3,9 подбора и 1 передачу.