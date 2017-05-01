Гайлитис: даже Шакил О'Нил бросал штрафные не так плохо, как ВЭФ

Главный тренер ВЭФа Янис Гайлитис дал комментарий после поражения от «Зенита» (81:93) в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

«Мы не очень хорошо сыграли в защите, особенно в начале матча, когда проигрывали много подборов на своём щите. «Зенит» подобрал мяч под нашим кольцом 17 раз. Но самое главное, что игроки не могут так плохо бросать штрафные во время плей-офф. Мы промахнулись 17 раз из 29 бросков. Думаю, даже Шакил О’Нил в своё время не бросал так плохо. Не верю, что у нас пять Шакилов в команде. Однако же мы боролись, показали характер и продолжим бороться в следующей игре», — цитирует Гайлитиса сайт Лиги ВТБ.