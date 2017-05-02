Ухов: способность Лэнгфорда удивлять соперников делает его игроком топ-уровня

Защитник «Пармы» Иван Ухов рассказал, кого из соперников по Единой лиге ВТБ было наиболее тяжело опекать.

«В турнире полно высококлассных игроков, но если говорить опять же о тех, кого приходилось опекать, то назову, наверное, Кита Лэнгфорда из УНИКСа. Вот уж у кого феноменальный набор индивидуальных навыков. В первую очередь речь идёт о его способности обыгрывать один в один.

Это и его большой опыт, ведь он долго выступает на высоком уровне и многое повидал, и умение уйти от защитника на первом шаге. Скорость для 33-летнего у него просто потрясающая.

Его способность удивлять и делает его игроком топ-уровня. Вроде бы ты знаешь, что сейчас он пойдёт влево, готовишься, он и вправду идёт влево, но всё равно умудряется забить. Так что понимание того, что сделает Лэнгфорд, не всегда гарантирует успешную защиту. Особенно один в один. Уж слишком широк его атакующий арсенал. Постоянно угрожает проходом, может исполнить степбэк, отдать передачу», — рассказал Ухов в интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Уховым будет опубликовано на «Чемпионате» 2 мая в 18:00.