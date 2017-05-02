Фридзон: когда здоровье позволяет, я всегда рад сыграть за сборную России

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон заявил, что твёрдо намерен ехать со сборной России на предстоящий чемпионат Европы.

«Когда здоровье позволяет и меня хотят видеть, то я всегда с удовольствием приезжаю в сборную. И буду приезжать. Если увижу, что буду занимать чьё-то место, а есть молодые и перспективные, то тогда закончу, без проблем. А на данный момент я здорово себя чувствую, нахожусь в хорошей форме и знаю, что могу принести пользу сборной. Очень неплохая команда у нас собирается, и я с радостью поеду играть за страну. Много раз говорил, что очень люблю свою страну, она меня воспитала, дала мне всё», — приводит слова Фридзона «Российская газета».