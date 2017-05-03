Редик склоняется к уходу из «Клипперс»

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джей Джей Редик, вероятно, покинет калифорнийский клуб после завершения сезона. Предстоящим летом, по истечении контракта с командой, он станет неограниченно свободным агентом.

32-летний баскетболист не намерен продлевать сотрудничество с «Клипперс», об этом сообщает Los Angeles Times. Редик намерен получить большой контракт, учитывая то, что летом 2017 года команде из Калифорнии предстоит переподписание лидеров команды — Гриффина и Пола, платёжная ведомость «Клипперс» не потянет запросы Редика.

Отметим, что в «Лос-Анджелесе» защитник выступал с 2013 года, получая в год около $ 7 млн. В завершившемся регулярном чемпионате на его счету 77 поединков, в которых он в среднем набирал по 15 очков и совершал по 2,2 подбора.