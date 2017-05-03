Невероятный бросок Айзеи Томаса – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня второго раунда плей-офф. Среди них оказались невероятный бросок разыгрывающего «Бостон Селтикс» Айзеи Томаса, сокрушительный данк его партнёра лёгкого форварда Дже Краудера, фантастический проход ещё одного представителя «Бостона» защитника Маркуса Смарта, а также роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри и Джавэйла Макги.

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