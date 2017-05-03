Лю: у меня самая трудная работа в НБА

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю считает нелёгкой задачей руководство командой с самой большой платёжной ведомостью в НБА и тремя суперзвёздами в составе.

«У меня самая трудная работа в НБА. Но за свою жизнь я не раз оказывался в сложных ситуациях. Я стараюсь не обращать внимания на обсуждения моей персоны в прессе. Для меня важно только то, что я пользуюсь поддержкой владельца «Кливленда» Дэна Гилберта, генерального менеджера Дэвида Гриффина, игроков команды, жителей города и штата Огайо», – цитирует Лю ESPN.