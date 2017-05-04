«Сан-Антонио» разгромил «Хьюстон» — "+25", Леонард набрал 34 очка

«Сан-Антонио Спёрс» уверенно обыграл «Хьюстон Рокетс» во втором матче полуфинала Западной конференции НБА. Встреча состоялась на арене «Эйти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 121:96 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Кавай Леонард, набравший 34 очка. У Тони Паркера — 18 очков, у Ламаркуса Олдриджа — 15. За «Хьюстон» 18 очков набрал Райан Андерсон, а Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

Счёт в серии стал ничейным — 1-1. Третий и четвёртый матчи противостояния пройдут в Хьюстоне 6 и 8 мая.