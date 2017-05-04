Тони Паркер получил травму ноги

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер получил повреждение левой ноги во время заключительной четверти второго матча серии плей-офф с «Хьюстон Рокетс» (121:96).

Паркер не сумел самостоятельно покинуть площадку. В ближайшее время 34-летний защитник пройдёт МРТ-обследование, после чего станет известно о степени серьёзности повреждения.

Ожидается, что француз пропустит следующий матч серии, который состоится в Хьюстоне 6 мая.

Паркер провёл на паркете 26 минут, собрав коллекцию из 18 очков, 4 результативных передач, 3 подборов и 1 перехвата.