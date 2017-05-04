Панов: надеемся, что Лукич вновь выведет «Нижний Новгород» в финал Лиги ВТБ

Председатель правления «Нижнего Новгорода» Сергей Панов прокомментировал назначение Зорана Лукича на пост главного тренера клуба.

«Нижний Новгород» остаётся верным своей философии, направленной на развитие молодых российских игроков. Как показала практика, Зоран Лукич разбирается в этом вопросе лучше всех. Мы надеемся, что его возвращение на должность главного тренера откроет для нашего клуба новую страницу и совместными усилиями мы во второй раз постараемся добиться максимально возможного результата среди российских команд и окажемся в финале Единой лиги ВТБ, как это уже было однажды», – приводит слова Панова официальный сайт «Нижнего Новгорода».