У Паркера диагностирован разрыв сухожилия бедра, он пропустит плей-офф

У разыгрывающего «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркера диагностирован разрыв сухожилия четырёхглавой мышцы бедра левой ноги. 34-летний защитник не вернётся в строй до конца плей-офф-2017. Даты его примерного возвращения будут ясны позже, сообщает официальный «твиттер» «Спёрс».

Паркер получил травму в заключительной четверти второго матча серии второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс». В нынешнем плей-офф француз набирал в среднем по 15,9 очка, 3,1 передачи и 2,6 подбора за матч, проводя на площадке 26,4 минуты.