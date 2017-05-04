Окулов: ошибки в конце встречи привели к поражению

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов дал оценку первому четвертьфинальному матчу серии плей-офф против БК «Химки», посетовав на ошибки своих подопечных в конце поединка.

«Это была первая игра плей-офф, и мы её проиграли, но, на мой взгляд, для зрителя получился хороший матч. Ряд невынужденных ошибок в конце встречи дали возможность «Химкам» реализовать то мастерство, которое есть в этой команде, что привело к нашему поражению. Однако плей-офф только начался, и впереди есть ещё матчи. Постараемся сыграть в следующих встречах более дисциплинированно», — цитирует Окулова официальный сайт Лиги ВТБ.