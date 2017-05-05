Сокрушительный данк Дюранта и шикарный блок-шот Уолла – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня второго раунда плей-офф. В их число вошли сокрушительный данк лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, эффектное добивание сверху его партнёра лёгкого форварда Андре Игоудалы, невероятное попадание ещё одного игрока «Голден Стэйт» Мэтта Барнса, шикарный блок-шот разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла и роскошный аллей-уп в исполнении Уолла и мощного форварда Маркифа Морриса.

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